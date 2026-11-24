İzmir'de bir kişinin korna çaldığı için tartıştığı ambulans şoförünü darbettiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Dün Konak ilçesindeki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta getiren ambulansın şoförü, yola park eden araçlar nedeniyle ilerleyemeyince korna çaldı.

Bunun üzerine ambulans şoförü ile bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Bir süre sonra hastaneden başka bir vakaya gitmek üzere çıkan ve kırmızı ışıkta bekleyen ambulansa aynı kişi saldırdı. Şüpheli, aracın camını kırarak şoförü darbetti.

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğünce beyaz kod verildiği, ambulans şoförünün ise darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

REKLAM

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, hiçbir gerekçenin kırmızı ışıkta bekleyen ambulansa saldırmayı haklı göstermeyeceğini kaydetti.

Saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.