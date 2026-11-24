AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İzmir Kız Lisesi'nde bir araya geldiği öğretmenleri, görüntülü arama ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le buluşturdu. Bakan Tekin, öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Vekilimiz ne taahhüt ettiyse yapacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Öğretmenler Günü dolayısıyla İzmir Kız Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Çankırı'yı okul girişinde öğrenciler Azra Temiztürk ve Berrin Asar karşıladı. Öğrenciler, Çankırı'ya çiçek takdim etti. Çankırı, öğrencilerle bir süre sohbet ederek eğitim hayatları ve hedefleri hakkında görüşlerini dinledi.

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Ziyarete İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti Konak İlçe Başkanı ve teşkilat mensupları da katıldı. Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir süre sohbet ederek talep ve sorunlarını dinleyen Çankırı, daha sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i görüntülü aradı. Görüşmede Çankırı, Bakan Tekin'in Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Bakanım, şu anda İzmir Kız Lisesi'ndeyim. Öğretmenlerimizin yanındayım. Kendilerine selamlarınızı iletmek istedim" dedi.

Bakan Tekin de Çankırı'nın İzmir Kız Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vekilimiz ne taahhüt ettiyse yapacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tekin, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak Türkiye'nin eğitim alanında önemli bir atılım sürecinden geçtiğini belirtti. Eğitim seviyesinin yükseltilmesine ve eğitim politikalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Tekin, eğitimin Türkiye'nin geleceği açısından en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, ülkenin geleceğini şekillendiren kutsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevleri başında şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

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"Karanlık günler geride kaldı"

Türkiye'nin en zor dönemlerinde dahi terörün gölgesinde görev yapan öğretmenlerin meslek aşkından vazgeçmediğine dikkati çeken Çankırı şöyle konuştu:

"Bugün Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan kararlı adımlarla ülkemizin doğusundan batısına her köşesinde görev yapan öğretmenlerimiz için çok daha büyük bir umut var. Karanlık günler ve korku geride kaldı Nerede görev yaparsa yapsın, mesleğini aşkla yapan ve bir çocuğun hayatına dokunan bütün öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Ziyaret, Çankırı'nın öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.