Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Meta ve Habitat Derneği ortaklığıyla hayata geçirilen "Meta ile Yapay Zekâ Dönüşümü Programı"nın İzmir ayağına ev sahipliği yaptı. Uygulamalı eğitimde, KOBİ’lerin, girişimcilerin ve startup’ların yapay zekâ teknolojilerini iş süreçlerine entegre ederek dijital yetkinliklerini geliştirmeleri, operasyonel verimliliklerini artırmaları ve rekabet güçlerini yükseltmeleri hedeflendi.

EGİAD merkezinde düzenlenen ve iş dünyasının dijital dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlayan program kapsamında, Meta’nın yapay zekâ destekli çözümleri ve dijital iş araçları uygulamalı olarak ele alındı. Katılımcılara, dijital pazarlama ve reklam performansının geliştirilmesinden müşteri etkileşimlerinin güçlendirilmesine, iş süreçlerinin verimli hale getirilmesinden yeni nesil teknolojilerin etkin kullanımına kadar farklı alanlarda doğrudan uygulanabilir yöntemler aktarıldı.

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EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı’nın açılış konuşmasıyla başlayan programda, yapay zekânın yalnızca teknolojik bir yenilik değil, işletmelerin gelecekteki rekabet gücünü ve iş yapış biçimlerini şekillendiren stratejik bir dönüşüm alanı olduğu vurgulandı.

Özhelvacı: "Yapay zekâ, kobi'ler için önemli firsatlar sunuyor"

Eğitimin açılışında konuşan EGİAD Başkanı M. Kaan Özhelvacı, yapay zekânın iş dünyasında yarattığı köklü değişime dikkat çekerek teknolojik dönüşümün artık işletmeler açısından ertelenemez bir gündem haline geldiğini vurguladı. Özhelvacı, "Yapay zekâ, şirketlerimizin çalışma biçimlerini, iş süreçlerini ve rekabet anlayışını dönüştüren en önemli teknolojilerden biri haline geldi. Artık yapay zekâyı yalnızca büyük teknoloji şirketlerinin veya yüksek bütçeli işletmelerin kullanabildiği bir teknoloji olarak değerlendiremeyiz. Yapay zekâ, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için verimliliği artırma, yeni müşterilere ulaşma ve rekabet gücünü geliştirme açısından önemli fırsatlar sunuyor" dedi.

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Dijital teknolojilerin sunduğu imkânların işletmeler açısından giderek daha erişilebilir hale geldiğini ifade eden Özhelvacı, yapay zekâ destekli uygulamaların dijital pazarlamadan müşteri ilişkilerine, içerik üretiminden satış süreçlerine kadar geniş bir alanda işletmelerin dönüşümünü desteklediğini belirtti.

Rekabet avantajinin belirleyicisi teknolojiyi doğru kullanmak

Yapay zekâ teknolojilerine erişimin tek başına sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak için yeterli olmadığını belirten Özhelvacı, asıl belirleyici unsurun bu teknolojilerin şirketlerin iş modellerine ve operasyonel süreçlerine ne ölçüde entegre edilebildiği olduğunu ifade etti.

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Özhelvacı, "Ancak asıl rekabet avantajı, yapay zekâ araçlarına sahip olmaktan değil, bu teknolojileri iş süreçlerimize ne kadar doğru ve etkin entegre edebildiğimizden kaynaklanacak. Bu nedenle işletmelerimizin yeni teknolojileri tanımaları kadar, bunları etkin kullanabilecek yetkinlikleri kazanmaları da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

İşletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde insan kaynağının yetkinliklerinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Özhelvacı, teknoloji yatırımlarının bilgi, uygulama becerisi ve dönüşümü yönetebilecek liderlik anlayışıyla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

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EGİAD'IN üçüz dönüşüm vizyonunda yapay zekânin stratejik rolü

EGİAD’ın dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik gelişmelerle sınırlı görmediğini, ekonomik ve toplumsal dönüşümün bütüncül bir parçası olarak değerlendirdiğini belirten Özhelvacı, derneğin stratejik önceliklerini şekillendiren Üçüz Dönüşüm vizyonuna dikkat çekti.

Özhelvacı, "EGİAD olarak dijital dönüşümü, yeşil ve toplumsal dönüşümle birlikte ele aldığımız Üçüz Dönüşüm vizyonumuzun temel bileşenlerinden biri olarak görüyoruz" dedi.

EGİAD Think Tank çalışmaları kapsamında hazırlanan "Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir" başlıklı araştırma raporuna da değinen Özhelvacı, teknolojik gelişmelerin üretim modelleri, istihdam yapısı ve çalışan yetkinlikleri üzerindeki etkilerinin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Özhelvacı, "Hazırladığımız ‘Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir’ başlıklı Think Tank raporumuzda da yapay zekânın iş dünyası, istihdam ve çalışan yetkinlikleri üzerindeki etkilerini kapsamlı biçimde değerlendirdik. Raporumuzda vurguladığımız gibi, teknolojik dönüşüm mevcut işleri değiştirirken yeni iş modelleri, yetkinlikler ve fırsatlar da yaratıyor" diye konuştu.

Teknolojik dönüşümün yalnızca mevcut iş yapış biçimlerini değiştirmediğini, aynı zamanda yeni ekonomik fırsatların ve iş modellerinin gelişmesine de zemin hazırladığını ifade eden Özhelvacı, KOBİ’lerin bu sürece uyum kapasitesinin İzmir ve Ege Bölgesi’nin gelecekteki rekabet gücü açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

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"Hedefimiz, üyelerimizin dönüşümü yöneten liderler olmasi"

EGİAD’ın teknoloji odaklı eğitim ve iş birliklerini üyelerinin dönüşüm kapasitesini geliştiren stratejik çalışmalar olarak değerlendirdiğini belirten Özhelvacı, derneğin yalnızca güncel gelişmeleri takip eden değil, dönüşüme yön veren bir iş dünyası ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Özhelvacı, "Bu süreçte KOBİ’lerimizin dönüşüme uyum sağlaması, bölgemizin ekonomik gelişimi ve rekabet gücü açısından kritik önem taşıyor. Hedefimiz, üyelerimizin bu dönüşümü dışarıdan izleyen değil, kendi şirketlerinde yöneten ve geliştiren liderler olmasıdır" dedi.

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EGİAD’ın bilgi üretimi, yetkinlik gelişimi ve kurumlar arası iş birliklerine dayanan yaklaşımının önemine işaret eden Özhelvacı, "EGİAD’ı bir iş insanları derneği olmanın ötesinde, aynı zamanda bir liderlik, iş birliği ve öğrenme platformu olarak görüyor; üyelerimizin dijital yetkinliklerini geliştiren iş birliklerine önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

EGİAD'dan dijital yetkinlikleri geliştiren iş birliği

Ticaret Bakanlığı, TOBB, Meta ve Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen programın İzmir ayağına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Özhelvacı, eğitimin iş dünyasının teknolojiye uyum kapasitesini güçlendirmeye yönelik somut bir adım olduğunu ifade etti. Programın uygulama odaklı yapısına dikkat çeken Özhelvacı, "Bugün Meta’nın yapay zekâ çözümlerini ve dijital iş araçlarını uygulamalı olarak deneyimleyecek; reklam performansını artırma, müşteri etkileşimlerini güçlendirme ve iş süreçlerini daha verimli hale getirme fırsatlarını ele alacağız. Bu eğitimin KOBİ’lerimize, üyelerimize ve şirketlerimizin profesyonellerine doğrudan uygulanabilir kazanımlar sağlayacağına inanıyorum" dedi. Programın hayata geçirilmesine katkı sunan T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, Meta ve Habitat Derneği’ne teşekkür eden Özhelvacı, eğitimin yeni uygulamalara ilham vermesi temennisinde bulundu.

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Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin Onkardeşler, EGİAD üyeleri ve KOBİ temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, yapay zekâ teknolojilerinin işletmelerde kullanımına yönelik uygulamalar ele alındı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin Onkardeşler ise programın KOBİ’ler ve iş dünyası açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi: ‘Habitat Derneği olarak T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Meta ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu programla KOBİ’lerimizin, girişimcilerimizin ve startup’larımızın yapay zekâ teknolojilerini iş süreçlerine güvenle entegre etmelerini destekliyoruz. İş dünyamızın dijital dönüşüm yolculuğunda yer almak ve işletmelerimizin rekabet gücünü büyütmelerine katkı sunmak bizim için büyük önem taşıyor; bu doğrultuda ev sahipliği için EGİAD’a ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.’

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EGİAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, KOBİ’lerin dijital teknolojileri iş süreçlerine entegre etmelerine katkı sağlayan, iş dünyasında teknoloji okuryazarlığını ve uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan önemli bir iş birliği olarak öne çıktı.