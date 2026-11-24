İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 3 ayda 2 bin 819 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan bin 169'unun çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bin 650 kişinin ise ifadelerinin alınmasına yönelik arandığı belirlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde emniyet ve asayişin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik tüm birimler tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında il genelinde kapsamlı faaliyetler gerçekleştirildi.

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3 ayda 2 bin 819 firari yakalandı

Yürütülen çalışmalar neticesinde son 3 ay içerisinde terör, kaçakçılık, narkotik, siber suçlar, göçmen kaçakçılığı, cinayet, cinsel suçlar, yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 819 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan bin 169'unun hakkında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Diğer bin 650 şahsın ise ifadelerinin alınmasına yönelik aranma kaydı olduğu belirlendi.