Aras Kargo, sağlık sorunları nedeniyle Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü İzmir'de oynanması gereken Fenerbahçe Medicana maçının ertelenmesi için başvuruda bulunmuş, Türkiye Voleybol Federasyonu da talebi kabul etmişti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızda görülen dizanteri vakaları nedeniyle 21 Kasım Cumartesi günü oynanması planlanan Fenerbahçe Medicana karşılaşmamızın ertelenmesine yönelik başvurumuzun ardından, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yeni müsabaka tarihi belirlendi. Karşılaşmamız 22 Aralık Salı günü saat 13.00'te oynanacaktır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz." denildi.

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