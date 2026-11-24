Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Seferihisar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 600 öğretmen adına fidan dikildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğiyle Seferihisar Orman İşletme Şefliği Doğanbey mevkisinde düzenlenen törende, Erdoğan ve Bahçeli adına fidanların dikildiği ve özel plaketler hazırlandığı belirtildi.

Fidanlara asılan plaketlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan", Bahçeli için ise "Bir harf bir ömür, bir fidan bir öğretmen" ifadelerine yer verildiği kaydedildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü onaylı sertifikaların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'ye bizzat ulaştırılacağını ifade etti.

Gerçekleştirilen fidan dikiminin öğretmenlere duyulan vefanın bir ifadesi olduğunu anlatan Şahin, "Öğretmenlerimiz yalnızca okuma yazma öğretmez. Bir çocuğun karakterine, hayallerine ve milletimizin geleceğine dokunur. Bizim için asıl mesele, çocuklarımızın hangi mesleği seçtiklerinden önce bilgili olduğu kadar ahlaklı, başarılı olduğu kadar vicdanlı ve merhametli bireyler olarak yetişmeleridir." ifadelerini kullandı.

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Bir milletin geleceğinin inşa edilen binalar veya yollarla değil, yetiştirdiği insanların ahlakı, vicdanı ve vatanına duyduğu sorumlulukla şekillendiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün diktiğimiz bu fidanlar, öğretmenlerimizin milletimizin geleceğine bıraktığı izlerin yaşayan bir hatırası olacak. Tıpkı öğretmenlik mesleği gibi meyvesini yıllar sonra verecek ve bereketi nesiller boyunca sürecek. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, fedakarca görev yapan tüm eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Toprakla buluşturduğumuz fidanların kökleri sağlam, ömürleri uzun, gölgeleri bereketli olsun."