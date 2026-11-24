Ormanda baba- oğulun öldürülmesine ilişkin 2 gözaltı
İZMİR'in Karaburun ilçesinde ormanda cesetleri bulunan Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yusuf Durnagöl'ün (14) öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
İZMİR'in Karaburun ilçesinde ormanda cesetleri bulunan Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yusuf Durnagöl’ün (14) öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, önceki gün Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl’ü ormanda kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlunun öldüğü belirlendi. Yapılan otopsinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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