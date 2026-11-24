İzmir'de mağazadan güneş gözlüğü çalan kadın yakalandı
İZMİR'in Konak ilçesinde bir optik mağazasına müşteri gibi giren kadın, iş yeri sahibinin kendisine su getirmek için arka bölüme geçmesini fırsat bilerek, yaklaşık 30 bin lira değerinde iki güneş gözlüğünü çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, suyu içtikten sonra dükkandan ayrılan şüpheli B.G.A. (32), polis tarafından yakalandı.
İZMİR’in Konak ilçesinde bir optik mağazasına müşteri gibi giren kadın, iş yeri sahibinin kendisine su getirmek için arka bölüme geçmesini fırsat bilerek, yaklaşık 30 bin lira değerinde iki güneş gözlüğünü çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, suyu içtikten sonra dükkandan ayrılan şüpheli B.G.A. (32), polis tarafından yakalandı.
Olay, dün Alsancak semtindeki bir optik mağazasında meydana geldi. Saat 12.00 sıralarında mağazaya müşteri gibi gelen bir kadın, bir süre mağazadaki gözlükleri inceledi ve ardından iş yeri sahibinden bir bardak su istedi. İşletme sahibi Ecem A.’nın su getirmek için dükkanın arka bölümüne geçmesini fırsat bilen kadın, iddiaya göre yaklaşık 30 bin lira değerindeki iki güneş gözlüğünü çantasına attı. Getirilen suyu içtikten sonra hızla mağazadan ayrılan kadından şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını inceleyince gözlüklerin çalındığını gördü ve durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliğini B.G.A. olarak belirledikleri şüpheli kadını, gözlüklerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen B.G.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
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