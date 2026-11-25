İzmir Büyükşehir Belediyesinin beşinci kez düzenlediği Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri kapsamında, işitme engelli izleyiciler için Türk İşaret Dili çevirisiyle film gösterimi yapıldı. Elhamra Sahnesi’ndeki etkinlikte, kültürel yaşama eşit katılımın önemine dikkat çekildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde, Lütfi Ömer Akad’ın "Gelin" (1993) filmi, Türk İşaret Dili çevirisiyle izleyiciyle buluştu. Elhamra Sahnesi’nde düzenlenen gösterime işitme engelli yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikle, herkesin kültürel hizmetlere eşit koşullarda erişebilmesine yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen gösterimde, katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"İyi ki varsınız"

Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ, "25 Kasım kapsamında programlarımıza her sene olduğu gibi Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri ile başladık. Bu kadar kalabalığı burada görmek bizim için mutluluk verici. Bugün de sinemanın ışığında ayrımcılığın karşısında, eşitliğin ve dayanışmanın yanında hep birlikte sizinle olmak bizim için çok güzel ve değerli. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz" dedi.

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"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş ise "Gelin filminin Türk İşaret Dili çevirisini yapıyoruz. Bugün burada sivil toplum kuruluşları ve sağır dernekleri var. Herkesin belediye hizmetlerimizden eşit bir biçimde yararlanması için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

İlk deneyim heyecan yarattı

Etkinliğe katılan Karşıyaka Sağırlar Derneği Başkanı Gönül Çevik, "İlk defa katıldım. Çok merak ediyorum, sevinçliyim, heyecanlıyım. Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerine daha önce katıldım, devamını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İlk kez işaret dili çevirisiyle film izleyeceğini belirten Burcu Yunar da "Gelin filmini çok merak ediyorum. İlk defa izleyeceğim. İşaret dili çevirisi var, heyecanlıyım. Bu etkinlik de ilk defa oluyor benim için. Sevinçliyim. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim" dedi.

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Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün hazırladığı animasyon seçkisi ile Tony Gatlif’in "Geronimo" filminin gösterimiyle devam etti.