İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları gerçekleştirildi.

Ödemiş Hükümet Meydanı'nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ödemiş Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda Gazi Umurbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda ise oratoryo gösterisi, aday öğretmenlerin yemin etmesi, müzik dinletisi ve emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Etkinlik çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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Bayındır Hükümet Meydanı'nda düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Ökay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte ise Şehit Oktay Ardıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gürkan Yıldız günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, gün dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, dereceye giren şiir ve kompozisyonların okunması, yemin töreni, emekli öğretmenlere belgelerinin verilmesi, oratoryo ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.