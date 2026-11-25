İZMİR'in Çiğli ilçesindeki İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencileri, Diyarbakır'daki Alancık İlkokulu'na kütüphane kurulması için kitap ve malzeme desteğinde bulundu. Öğrenciler, cep harçlıklarından biriktirdikleri paralarla kitap alırken, veliler de kütüphanenin hazırlanmasına katkı sağladı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay iş birliğinde yürütülen Yeşilay İzmir Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında, İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu'nda dayanışma çalışması gerçekleştirildi. Okulun 2-E sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle Diyarbakır'daki Alancık İlkokulu'na kütüphane kurulması için kitap ve çeşitli malzemelerden oluşan koliler hazırladı. Öğrencilerin cep harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları ve kendi okudukları kitapların da bulunduğu 100'den fazla kitap, Diyarbakır'daki okula gönderildi. Veliler ise kütüphanenin hazırlanması için yer minderleri, halı ve perde desteği sağladı. Gönderilen kolilerin ardından Diyarbakır'daki okuldan gelen görüntülerde de kütüphanenin boyanma süreci, öğrencilerin kitapları açması ve teşekkür mesajları yer aldı.

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'İYİLER İYİDİR' ANLAYIŞIYLA YOLA ÇIKTIK'

Mesleğinde 39'uncu yılını geride bırakan İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu Müdürü Ahmet Özortakcı, öğrenciler arasında dayanışmaya önem verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz Diyarbakır'daki bir köy okuluna kütüphane kurulması için kitap desteğinde bulundu. 28 ilde Bakanlığımız bu projeyi yönetiyor. Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi kapsamında sorumluluk ve iyilik hali temasını işliyoruz. Bu tema kapsamında da öğrencilerimiz Diyarbakır'da belirlemiş oldukları bir köy okuluna kütüphane yapılması için kitap desteğinde bulundular" dedi.

Özortakcı, "Bu çalışmada velilerimiz büyük katkı sağladı. Destek veren tüm velilerimize ve öğrencilerimize okulum adına teşekkür ediyorum. Buradaki çıkış noktalarımızdan biri de Hacı Bektaşi Veli'nin ‘Dili, rengi, ırkı ne olursa olsun iyiler iyidir ‘anlayışıdır. Çocuklarımızın cep harçlıklarından biriktirip almış oldukları kitapları doğudaki kardeşleriyle buluşturmasını önemli bir güzellik olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

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'OKUL, ÖĞRETMEN, VELİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖRNEĞİ'

Projenin ortaya çıkış sürecini anlatan 2'nci sınıf öğretmeni Onur Satıcı ise velilerle yapılan görüşmeler sonucunda kütüphane kurulması fikrinin ortaya çıktığını dile getirerek, "Kütüphane kurulumu projesini daha çok velilerin katkısıyla yaptık. Velilerimizden böyle bir fikir çıktı. Dolayısıyla desteğe ihtiyaç duyan bir okul belirledik. Bir okul olarak kitap topladık ve kütüphane kurulumu gerçekleştirdik. Bu projede okul, öğretmen, veli iş birliğinin tam bir örneğini sergiledik" dedi.

Satıcı, "Aslında bu projede çocuklara iyi bir insan olmayı, okullarda meslek sahibi olmadan önce iyi bir birey, iyi bir insan olması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda tam amacımıza hizmet eden bir projeydi bu. Çok güzel oldu. Çocuklar da kendi sorumluluklarını bilerek kendi cep harçlıklarıyla, bir şekilde emekleriyle bu projeyi hazırladı. Gelişimlerinde büyük katkısı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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'AYNI ŞARTLARA SAHİP OLMALARINI SAĞLAMAK ÖNCELİĞİMİZDİ'

Projeye veliler olarak heyecanla dahil olduklarını anlatan Songül Conba Akkuş ise çocukların eğitim imkanlarına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Çok uzak bir yerdeki bir çocuğun ihtiyacını giderebilmek, çocuklarımızla aynı şartlara sahip olmalarını sağlamak bizim bu projede önceliğimizdi. O yüzden Diyarbakır'ın bir köy okulunda kütüphanesi olmayan bir okul bulduk. Oranın ihtiyaçlarını giderdik. Çocuklar kumbaralarından artırdıkları paralarla, kendi okudukları kitaplarla bu projeyi yürüttü. Anneler olarak da yer minderleri, halılar, perdeler, odanın boyanması, süslenmesi gibi şeylere vesile olabildik. Ortak bir proje oldu" açıklamasını yaptı.

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'DUYGULANDIM'

Diyarbakır'dan gelen görüntülerin kendilerini duygulandırdığını belirten Akkuş, "Çocukların iyilik için yarışması bizi en mutlu eden şey oldu. Amacına doğru ulaştığını düşünüyorum. Kolilerin ulaştığı okuldaki çocukların kitapları havaya kaldırıp 'Teşekkür ederiz' videolarından sonra kızım 'Onlar da bizim okuduğumuz kitapları okuyacaklar' dedi. Ülkenin farklı yerlerinde aynı kitabı okuyor olmaları da bambaşka bir güzellik oldu. Duygulandım. Başardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Projeye kitaplarıyla ve harçlıklarıyla katkı sunan 2'nci sınıf öğrencilerinden Aze Akkuş (7) ise "Kendi harçlığımla kitap aldım" dedi.

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Öğrencilerden Barış Tosun da "Kendi okuduğum kitabı onlara verdim. Bütün arkadaşlarım bir şeyler getirdi. Heyecanlandım. Mutlu hissettim" ifadelerini kullandı.