İzmir'in Konak ilçesinde su içme bahanesiyle girdiği bir optik mağazasından 30 bin TL değerinde iki adet güneş gözlüğü çalan kadın, güvenlik kamerasından kimliğinin tespit edilmesi üzerine kısa sürede yakalandı.

Alsancak semtindeki bir optik mağazasında dün saat 12.00 sıralarında mağazaya müşteri gibi gelen bir kişi, iş yerindeki ürünlere baktıktan sonra yaklaşık 2530 bin lira değerindeki iki güneş gözlüğünü alarak mağazadan ayrıldı. İş yeri sahibi Ecem Apaydın, kadının mağazaya geldiğinde herhangi bir şüpheli davranış sergilemediğini belirterek, "Gayet normal bir müşteri gibi geldi. Markalı ürünlerimizi gösterdim, nasıl bir model aradığını sordum. Ancak güneş gözlüğünü hiç çıkarmadı. İç mekânda da kullanılabilen açık camlı bir gözlük taktığı için bundan şüphelenmedim. Mağazanın tasarımı ve sehpa hakkında da sohbet ettik. Kılık kıyafeti oldukça düzgündü" diye konuştu.

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Kadının bir süre sonra kendisinden bir bardak su istediğini anlatan Apaydın, o sırada eşinin evden güvenlik kameralarını canlı olarak izlediğini söyledi. Eşinin kadının el kol hareketlerinden şüphelenerek görüntüleri kontrol ettiğini ve gözlükleri aldığı anı fark ettiğini belirten Apaydın, "Eşim beni defalarca aradı ancak mağazada müşteri olduğu için telefonu açmadım. Kadına suyunu verdim, o da içti. Yaklaşık üç kez aramasını meşgule attım. Kadın tam kapıdan çıkarken telefonu açtım. Eşim telaşla, ‘Tut, tut. Hırsız, gözlük çaldı' diye bağırmaya başladı" dedi.

Eşinin uyarısıyla kadının arkasından koştuğunu ancak şüphelinin köşeyi döndüğünü ifade eden Apaydın, daha fazla ilerleyemediğini belirtti. İçeride başka bir kişinin bulunabileceğini ve eşinin görüntüleri yanlış yorumlamış olma ihtimalini düşündüğünü anlatan Apaydın, ayrıca haklıyken haksız duruma düşmekten çekindiğini söyledi. Apaydın, "Bir insana böyle bir ithamda bulunmak doğru gelmedi. Kadın farklı bir iddiada bulunabilirdi. Bu nedenle dükkâna dönerek polisi aradım ve şikâyetçi olduk" ifadelerini kullandı.

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Çaldığı gözlükler ile birlikte yakalandı

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, gözlükleri çalan kadının kimliğini tespit etti. 32 yaşındaki B.G.A. isimli şüpheli, çaldığı iki adet gözlük ile birlikte Karabağlar ilçesinde yakayı ele verdi. Suç kaydı bulunmadığı öğrenilen B.G.A. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.