Göztepe artık evinde de kazanmak istiyor
TRENDYOL Süper Lig'de Erzurumspor FK'yı deplasmanda 1-0 yenerek yeniden çıkışa geçen Göztepe, artık evinde de iyi sonuçlar almayı hedefliyor. Pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Trabzonspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu sezon sahasında sadece 1 maç kazanabildi. Deplasmanlarda rakiplerinin adeta kabusu olan Göz-Göz, evinde ise aynı başarılı performansı sergileyemedi.
TRENDYOL Süper Lig'de Erzurumspor FK'yı deplasmanda 1-0 yenerek yeniden çıkışa geçen Göztepe, artık evinde de iyi sonuçlar almayı hedefliyor. Pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Trabzonspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu sezon sahasında sadece 1 maç kazanabildi. Deplasmanlarda rakiplerinin adeta kabusu olan Göz-Göz, evinde ise aynı başarılı performansı sergileyemedi.
Dış sahada 7 maça çıkıp 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan toplayan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ise 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Evinde Gençlerbirliği'ne 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 ve İstanbul Başakşehir'e 2-1 kaybeden İzmir ekibi, Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalıp Çorum FK'yı 2-0 yendi. Zorlu Trabzonspor maçını kazanıp iç saha istatistiklerini düzeltmeyi hedefleyen Göztepe'de Erzurumspor FK maçında sakatlanan Brezilyalı forvet Andre Henrique dışında eksik bulunmuyor.
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