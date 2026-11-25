İzmir'de çocukların korunması, suça sürüklenmelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılması amacıyla "Çocuk için koruyucu adalet, güvenli yarınlar" temalı panel düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, "Çocuğum güvende" adlı video izletildi.

Programda konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, çocukları suça sürükleyen nedenlerin bütün boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirtti.

Bir çocuğun yalnızca gerçekleştirdiği eylemden ibaret olmadığını ifade eden Yeldan, şöyle konuştu:

"Bugün yaptığı bir hata, yarınının değişmez kaderi olmamalıdır. Çocuklar söz konusu olduğunda adalet, yalnızca gerçekleşmiş bir hukuka aykırılığa karşılık vermekle sınırlı kalamaz. Adalet, riskleri önceden görebilmek, tehlikeleri zamanında bertaraf edebilmek, çocuğu koruyabilmek ve ona yeniden güvenli bir gelecek sunabilmektir."

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Yeldan, çocukların suça sürüklenmesinin yalnızca adli makamların müdahalesiyle çözülebilecek bir mesele olmadığını kaydederek, aile, eğitim kurumları, sosyal hizmetler, sağlık kuruluşları, kolluk birimleri ve yargı teşkilatının işbirliği içinde çalışması gerektiğini söyledi.

- Çocuk adaleti 3 oturumda ele alındı

Panel, "Çocuk adalet sistemi ve suça sürüklenmeye çok boyutlu bakış", "Suça sürüklenmenin dinamikleri ve şiddetin farklı görünümleri" ile "Çocuk adaletinde müdahale, koruma ve yeni yaklaşımlar" başlıklı 3 oturumda gerçekleştirildi.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tokdemir'in başkanlığındaki ilk oturumda akademisyenler sunum yaptı.

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Gün boyunca devam eden diğer oturumlarda da çocukların korunması, suça sürüklenmenin nedenleri, müdahale yöntemleri ve çocuk adalet sistemine yönelik yeni yaklaşımlar değerlendirildi.

Programa İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, başsavcı vekilleri, akademisyenler, hukukçular, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.