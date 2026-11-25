İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 25.11.2026 - 16:05 Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen 3 adrese baskın düzenledi.
Aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 220 gram esrar, 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.C. (35), M.E.A. (29) ve N.C.G. (24) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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