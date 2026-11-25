Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu, "Tariş'e kayyum atandığı" iddiasına ilişkin, "Yönetime kayyum atanması söz konusu değildir. Sadece olağan işletme faaliyetleri dışındaki işlemlerin denetlenmesi amacıyla yeminli mali müşavir görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, birliğin Ege Bölgesi'ndeki 6 ilde, 39 kooperatif ve 15 bini aşkın üretici ortağıyla faaliyet gösteren köklü bir üretici kuruluşu olduğu belirtildi.

Çeşitli basın yayın organlarında birliğin Olgaç Tarım Ürünleri Ltd. Şti. ile gerçekleştirdiği ticari işlemler ve bu işlemler üzerinden ortaya atılan iddiaların gündeme getirildiği ifade edilerek Tariş Pamuk Birliği aleyhine 131 Nolu Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi tarafından 17 Kasım'da dava açıldığı aktarıldı.

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Davada, davacı tarafın Tariş Yönetim Kurulunun yerine yönetim kayyumu atanması, temsil kayyumu atanması ve denetim kayyumu atanması taleplerinde bulunduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi davacı tarafın yönetim kayyumu atanması, temsil kayyumu atanması taleplerini reddetmiştir. Buna karşın mahkeme herhangi bir yargılama yapmadan Tariş Pamuk Birliğine sadece olağan işletme faaliyetleri dışında kalan işlerle ilgili olarak bir yeminli mali müşaviri denetim kayyumu olarak görevlendirilmesine ihtiyaten karar vermiştir. Basın yayın organlarında ve sosyal medyada 'Tariş'e kayyum atandı' haberlerinin yer aldığını görmekteyiz. Tariş Pamuk Birliği yönetim kurulu görevinin başındadır. Yönetime kayyum atanması söz konusu değildir. Sadece olağan işletme faaliyetleri dışındaki işlemlerin denetlenmesi amacıyla yeminli mali müşavir görevlendirilmiştir."

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Karara karşı yargı yolunun açık olduğu, birliğin gerekli hukuki itirazlarda bulunacağı ifade edildi.