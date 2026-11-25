Minibüsteki 37 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkisinde denetleme ve kontrol faaliyeti sırasında seyir halindeki bir minibüsün yere fazla yakın olması nedeniyle ağırlığından şüphelenerek durdurdu.

İzmir'in Urla ilçesinde 37 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

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