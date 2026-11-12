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        Menemen FK stadına kavuşuyor

        2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, İlçe Stadı'na kavuşuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Menemen FK stadına kavuşuyor

        2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, İlçe Stadı'na kavuşuyor.

        Zemin yenileme çalışmaları nedeniyle 9'uncu haftadaki Hatayspor maçını İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan sarı-lacivertlilerde çalışmaların bitirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Bekleyiş sona erdi. Evimiz, yeni zeminiyle mücadeleye hazır. Zemin yenileme çalışmalarının ardından ait olduğumuz yere dönüyoruz. Bu muhteşem statta yazılacak daha çok hikayemiz, kazanılacak çok zaferimiz var. Yakında görüşmek üzere" denildi. Menemen FK bu hafta Isparta 32 Spor'u İlçe Stadı'nda konuk edecek. Son olarak 17 Ekim 2026 tarihinde İlçe Stadı'nda oynayan sarı-lacivertliler yaklaşık 1 aydır evine hasret kalmıştı.

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