Ödemiş'te 2 firari hükümlü yakalandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
Giriş: 27.11.2026 - 09:17 Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüler D.Ç. (41) ile İ.O'nin (36) saklandıkları adreslere baskın düzenledi.
Yakalanan kükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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