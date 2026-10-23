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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri 45 yıldır bakıra çekiç vuruyor, kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor Binlerce çekiç darbesiyle kazan üretiyor, mesleğini yaşatmaya çalışıyor

        45 yıldır bakıra çekiç vuruyor, kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor Binlerce çekiç darbesiyle kazan üretiyor, mesleğini yaşatmaya çalışıyor

        Kahramanmaraş Bakırcılar Çarşısı'nda 45 yıldır bakırcılık yapan usta, geleneksel yöntemlerle ürettiği bakır kazanlarla mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:42 Güncelleme:
        45 yıldır bakıra çekiç vuruyor, kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor Binlerce çekiç darbesiyle kazan üretiyor, mesleğini yaşatmaya çalışıyor

        Kahramanmaraş Bakırcılar Çarşısı'nda 45 yıldır bakırcılık yapan usta, geleneksel yöntemlerle ürettiği bakır kazanlarla mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

        Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatları arasında yer alan bakırcılık, ustaların emeğiyle yaşatılmaya çalışılıyor. 7 yaşında çırak olarak başladığı meslekte yıllar içinde kalfalık ve ustalık yapan Orhan Kavasoğlu (52), yapay zeka teknolojileriyle üretim yapılan günümüzde, geleneksel yöntemlerle bakır kazan üretiyor.

        45 yıldır bakırcılık yaparak 5 çocuğunu okutan Kavasoğlu, çırak bulamamaktan da yakınıyor. El emeğiyle ürettiği kazanların Türkiye'nin farklı bölgelerindeki gıda üreticileri tarafından kullanıldığını anlatan usta, özellikle lokum, helva, pekmez, şekerleme ve dondurma üretiminde kullanılan kazanların yapımının büyük sabır ve ustalık gerektirdiğini söyledi.

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        "Bir kazan için binlerce kez çekiç vuruyoruz"

        Bakır kazan üretiminin yoğun emek gerektirdiğini belirten Kavasoğlu, bir kazanın yapımının 23 gün sürdüğünü anlatarak, "Bir koyunun ya da keçinin kılını saymak ne kadar zorsa, vurduğumuz çekiç darbelerini saymak da o kadar zor. Bir kazanı ortaya çıkarmak için binlerce, belki milyonlarca çekiç darbesi vuruyoruz. Bu işin içinde emek, sabır ve yılların birikimi var. Fabrikasyon üretim yaygınlaştı ancak bizim yaptığımız işte el işçiliği ön planda. Eskiden askeri birlikler ve cezaevleri için de bakır yemek kazanları yapardık. Bugün bu ürünlerin yerini büyük ölçüde paslanmaz çelik kazanlar aldı" diye konuştu.

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        "Mesleğin bizimle birlikte yok olmasından korkuyoruz"

        Gençlerin geleneksel el sanatlarına ilgi göstermemesinin kendisini üzdüğünü belirten Orhan Kavasoğlu, bakırcılığın gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı. Mesleğin devamı için mücadele ettiğini ifade eden Kavasoğlu, "Şimdiki nesil bakır işine, el sanatlarına pek yönelmiyor. Gençler daha çok masa başı işlerde çalışmayı tercih ediyor. Bizim üzüldüğümüz nokta, bu mesleğin bizimle birlikte yok olup gitmesi. Biz de gücümüz yettiği yere kadar mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Emeğin karşılığı yalnızca parayla ölçülmez"

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        Bakır kazan üretiminde ham madde maliyetinin yanı sıra yoğun işçilik bulunduğunu belirten Kavasoğlu, bakırın kilogram fiyatının yaklaşık 870 lira olduğunu, buna işçilik maliyetinin de eklendiğini söyleyerek, "Zamanını, gücünü ve emeğini veriyorsun. Yılların birikimini yaptığın işe aktarıyorsun. Ancak emeğin karşılığını tam olarak aldığını söylemek zor. Buna rağmen mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Beş çocuğumu okuttum, üniversite eğitimlerini tamamladılar ve yuvalarını kurdular. Benim için alın teriyle kazanılan helal kazanç çok önemli. İnsan ne iş yaparsa yapsın emeğiyle, dürüstçe kazanmalı. Helal kazancın bereketine inanıyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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