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        52 saatte söndürülen yangının zararı 600 milyon lira

        KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürü Fazlı Cabaroğlu, geçen yıl elektrik hattından çıkan ve 52 saatlik bir çalışma sonrası söndürülen Çamlıbel'de 1998 hektar alanda etkili olan orman yangının idareye zararının 600 milyon liranın üzerinde olduğunu açıkladı. Zararın tazmini noktasında hukuki süreç başlattıklarını belirten Cabaroğlu, yanan alanın da 1 milyonun üzerinde fidanla yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:40 Güncelleme:
        52 saatte söndürülen yangının zararı 600 milyon lira

        KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürü Fazlı Cabaroğlu, geçen yıl elektrik hattından çıkan ve 52 saatlik bir çalışma sonrası söndürülen Çamlıbel’de 1998 hektar alanda etkili olan orman yangının idareye zararının 600 milyon liranın üzerinde olduğunu açıkladı. Zararın tazmini noktasında hukuki süreç başlattıklarını belirten Cabaroğlu, yanan alanın da 1 milyonun üzerinde fidanla yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.

        Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Çamlıbel Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz 2025’te yangın çıktı. 600’ün üzerindeki personelin 200 araçla müdahale ettiği, söndürme çalışmalarına 6 helikopterin de hava desteği sağladığı yangın, 52 saatte söndürüldü. Yangında 1998 hektar ormanlık alan yandı. Yapılan incelemelerde de yangının elektrik hattından çıktığı tespit edildi.

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        ‘1 MİLYONUN ÜZERİNDE FİDAN DİKECEĞİZ’

        Yangın sonra Kahramanmaraş orman Bölge Müdürlüğü, yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başladı. İlk olarak alandaki yanmış ağaçlar temizlenirken, ardından da iş makineler yardımıyla yeni fidanların dikileceği teraslar hazırlandı. Çalışmalar da sona gelinirken, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazlı Cabaroğlu da çalışmaları yerinde inceledi. Personelinden son durum hakkında bilgi alan Cabaroğlu, daha sonra çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ormanlık alanların Anayasa ile koruma altında olduğunu, yanan alanların ağaçlandırma çalışmalarının 1 yıl içerisinde tamamlanması gerekliğini belirten Cabaroğlu, şunları söyledi:

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        “1 metrekare dahi boşluk alan kalmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen sene de burada 1998 hektarlık bir alanda orman yangını meydana geldi. Tabii daha sonra da en büyük amacımız buranın tekrar yeşil örtüye kavuşması. Bu amaçla da saha hazırlıklarına başladık. Şimdi saha hazırlıklarına başlarken de yıl içerisinde tabii ki dikim sezonuna yetişmemiz gerekiyor. Bu amaçla sahada 31 adet iş makinesi çalışıyor. Bunlar 45 gündür sahadalar. 8-10 saat günlük çalışma süreleri var ve yaklaşık 12 bin saate yakın bir çalışma öngörülüyor. Çalışmalarımız bittiğinde yaklaşık 1500 kilometre teras yapacağız burada. Terasımız meydana gelmiş olacak. Zaten çalışmalar yüzde 90 tamamlanmış vaziyette. Yine 150 binin üzerinde çukurumuz var, fidan çukurlarımız hazır vaziyette. Tabii fidanlarımızın nakliyatına başlayacağız. Buraya ne dikeceğiz biz? Tabii ki öncesi biliyorsunuz Kızılçam burası. Ama civarda da yerleşim yerleri var. Buraya yine uygun olan alıç, ıhlamur, ceviz gibi diğer türlerle de sahayı destekleyeceğiz. Yine burada 1 milyonun üzerindeki bir fidanı toprakla buluşturacağız. İnşallah en kısa sürede de yeşil örtüye kavuşacak.”

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        ZARAR, 600 MİLYON LİRA

        Yanan alanın tekrar eski haline kavuşması için fidan dikiminden sonra belirli periyotlarla bakımlarının da yapılacağını ifade eden Fazlı Cabaroğlu, yangının çıkış sebebi ve zararıyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine, “Yangın elektrik hattı sebebiyle çıkmış. Bununla ilgili gerekli hukuki süreç devam etmekte. Tazminat raporlarımız, buranın söndürülmesiyle ilgili olan tazminatla ilgili hukuki süreç devam etmekte. Yani 600 milyon civarında burada tazminatı öngördüğümüz bir bedel var” dedi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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