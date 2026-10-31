Andırın dağları mantarlarla doldu

Andırın ilçesinde etkili olan sonbahar yağışlarının ardından dağlarda çeşitli türlerde mantarlar çıkmaya başladı. Bölgedeki vatandaşlar mantar toplamak üzere dağlara akın ederken; sepetler taze mantarlarla doldu taştı.

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