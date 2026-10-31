Kahramanmaraş'ta fındık yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Doğu Çevre Yolu'nda seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen fındık yüklü 31 ANF 184 plakalı tırın dorsesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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