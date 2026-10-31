Kahramanmaraş'ta fındık yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.
Doğu Çevre Yolu'nda seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen fındık yüklü 31 ANF 184 plakalı tırın dorsesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlarında desteğiyle dorsede çıkan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu, içerisindeki malzemelerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
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