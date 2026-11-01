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        İnşaattan düşen işçi öldü

        KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi Muhammed Elsalih (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:45 Güncelleme:
        İnşaattan düşen işçi öldü

        KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi Muhammed Elsalih (23), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan Suriyeli işçi Muhammed Elsalih, dengesini kaybedince zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Elsalih'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhammed Elsalih'in cansız bedeni Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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