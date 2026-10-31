Kahramanmaraş'ta hikâye anlatıcıları okul, hastane ve huzurevlerinde vatandaşlarla buluştu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni kapsamında Türkiye ve diğer ülkelerden gelen anlatıcılar, okullardan hastanelere, huzurevlerinden kütüphanelere kadar şehrin dört bir yanında vatandaşları masalların büyülü dünyasıyla buluşturuyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni kapsamında Türkiye ve diğer ülkelerden gelen anlatıcılar, okullardan hastanelere, huzurevlerinden kütüphanelere kadar şehrin dört bir yanında vatandaşları masalların büyülü dünyasıyla buluşturuyor.
Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri olan Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni sürüyor. Türkiye’nin ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen hikâye anlatıcıları, okullar, hastaneler, kütüphaneler, huzurevleri, emekliler lokali ve gençlik merkezlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Okullarda minik öğrencilerin hayal dünyasına dokunan anlatıcılar, hastanelerde yatan hastalar ile sağlık çalışanlarına moral verirken, huzurevi sakinleriyle de geçmişin hatıralarını ve anlatı kültürünü paylaşıyor.
Şehrin tamamını kapsayan ve hikâye anlatıcılığının kuşakları buluşturan yönünü ortaya koyan organizasyon, 1 Kasım Pazar akşamına kadar şehrin farklı noktalarındaki etkinliklerle devam edecek.
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