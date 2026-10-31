Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Goalball Kadınlar 1. Ligi'nde Kahramanmaraş Belediyespor'dan 4'te 4

        Goalball Kadınlar 1. Ligi'nde Kahramanmaraş Belediyespor'dan 4'te 4

        Goalball Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, Bursa'da süren 1. Devre Maçlarında oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Goalball Kadınlar 1. Ligi'nde Kahramanmaraş Belediyespor'dan 4'te 4

        Goalball Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, Bursa'da süren 1. Devre Maçlarında oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

        Goalball Kadınlar 1. Ligi'nde Kahramanmaraş'ı temsil eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Bursa'da düzenlenen 1. Devre müsabakalarında parkeye çıkan Kahramanmaraş temsilcisi, sergilediği üstün performansla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

        İlk maçında kentlisi Onikişubat GESK'i 100 gibi net bir skorla geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçında Adana GESK'i de aynı skorla 100 mağlup etti. Turnuvanın ikinci gününde Erzurum temsilcisi Palandöken ESK karşısında da 100'lık üstünlük kuran Kahramanmaraş, 4. maçında Ankara ekibi Anka GESK'i 122 mağlup ederek puanını 12'ye çıkardı. Oynadığı 4 maçta rakip filelere tam 42 gol bırakan Kahramanmaraş ekibi, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

        REKLAM

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, 1 Kasım Pazar günü saat 11.10'da Gören Kalpler Vakfı GESK, saat 14.00'te ise Isparta GESK ile karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Andırın dağları mantarlarla doldu
        Andırın dağları mantarlarla doldu
        Kahramanmaraş'ta fındık yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta fındık yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta "2. Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni" başladı
        Kahramanmaraş'ta "2. Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni" başladı
        Kahramanmaraş'ta masallar dünyaya açıldı, uluslararası şölen başladı
        Kahramanmaraş'ta masallar dünyaya açıldı, uluslararası şölen başladı
        35 yıldır el arabasıyla sokak sokak dolaşıp nohut satıyor
        35 yıldır el arabasıyla sokak sokak dolaşıp nohut satıyor
        Kahramanmaraş'ta sonbahar yağmurları buğdaya can suyu oldu
        Kahramanmaraş'ta sonbahar yağmurları buğdaya can suyu oldu