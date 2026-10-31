Goalball Kadınlar 1. Ligi'nde Kahramanmaraş Belediyespor'dan 4'te 4

Goalball Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, Bursa'da süren 1. Devre Maçlarında oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Goalball Kadınlar 1. Ligi'nde Kahramanmaraş'ı temsil eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Bursa'da düzenlenen 1. Devre müsabakalarında parkeye çıkan Kahramanmaraş temsilcisi, sergilediği üstün performansla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

İlk maçında kentlisi Onikişubat GESK'i 100 gibi net bir skorla geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçında Adana GESK'i de aynı skorla 100 mağlup etti. Turnuvanın ikinci gününde Erzurum temsilcisi Palandöken ESK karşısında da 100'lık üstünlük kuran Kahramanmaraş, 4. maçında Ankara ekibi Anka GESK'i 122 mağlup ederek puanını 12'ye çıkardı. Oynadığı 4 maçta rakip filelere tam 42 gol bırakan Kahramanmaraş ekibi, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, 1 Kasım Pazar günü saat 11.10'da Gören Kalpler Vakfı GESK, saat 14.00'te ise Isparta GESK ile karşı karşıya gelecek.