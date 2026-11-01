Kahramanmaraş Büyükşehir set vermeden kazandı
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 7. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 30 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 7. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 30 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.
Salon: Kahramanmaraş Merkez
Hakemler: Alparslan Yıldırım, Murat Sağlam
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: Yasenya Hamurcu, Melisa Sevinc , Aleyna Havva Çelik, Ayşegül Kuluslu, Esra Demirkıran, Hiranur Demircan, Nuray Polat, Elvan Alpar, Zeynep Su Demir, Büşra Güler, Ayca Mine Ozen, Yaren Azra Gedikbas, Zeynep Ünle
Gaziantep Belediye Spor: Nehir Erkoç, Emine Özdemir, Gülay Özen, Sinem Söğüt, Nisa Aleyna Kaya, Ecrin Mermer, Ayfer Göğüş, Elif Elanur Bağlamcan, İlay Kırsitcı, Özge Özdemir
Setler: 2513, 2511, 2515
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