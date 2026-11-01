Kahramanmaraş Büyükşehir set vermeden kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 7. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 30 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

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