Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, deplasmanda Konya BBSK’yi 8168 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’nin 4039 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü sürdüren Kahramanmaraş temsilcisi, müsabakadan 8168 galip ayrıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’de Brandon Jefferson 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Koray Çekici 16 sayı ve 3 blok, Boran Güler 12 sayı, Ikechukwu ise 10 sayı ve 9 ribaundla mücadele etti. Konya BBSK’de Yiğit Çoban 16 sayı kaydetti.

Bu sonuçla 12. maçında 10. galibiyetini alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, 22 puan ve +123 averajla lig sıralamasında 2. sıraya yükseldi. Konya BBSK ise 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 16 puanla 13. sırada yer aldı.