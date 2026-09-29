Kahramanmaraş merkezli "Sokaklar Güvende" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli iki ilde "Sokaklar Güvende" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında silah ve mühimmat ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 1 AK-47 kalaşnikof tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ile 1110 fişek, 57 kartuş, 6 AK-47 kalaşnikof tüfek şarjörü, 13 tabanca şarjörü, 3 gündüz görüş dürbünü ve 9 tabanca kabze kapağı ele geçirildi.

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Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.