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        Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra aydınlatılan iki kardeş cinayetinin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra aydınlatılan Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç cinayetleriyle ilgili davada tutuklu sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra aydınlatılan iki kardeş cinayetinin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra aydınlatılan Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç cinayetleriyle ilgili davada tutuklu sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Doğan ve Yediminareli ile avukatları ve maktullerin yakınları katıldı.

        Savunma yapan Doğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

        Yediminareli de suçlamaları kabul etmediğini belirterek, avukatının duruşmada bulunmaması nedeniyle savunma yapmak için ek süre istedi.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "kasten öldürme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

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        Sanık avukatları ise daha önce sundukları yazılı ve sözlü savunmaları tekrar ettiklerini belirtti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Doğan ve Yediminareli'yi "birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulamayan heyet, tutuksuz sanıklar A.K. ile Y.K'nin de beraatine hükmetti.

        - Olay

        Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç'ın 2005'te kaybolduğuna ilişkin başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosyayı yeniden ele almış, 2 kardeşin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisindeki bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisine ulaşılmıştı.

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        Bölgede iş makinesiyle yapılan kazıda 2 kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulunmuş, Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli ile bu kişinin kuzeni Mevlüt Doğan tutuklanmıştı.

        Yediminareli'nin daha sonra birlikte yaşadığı Y.K. ile Y.K'nin kız kardeşi A.K. de gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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