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        Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis siteleri üzerinden gerçekleştirilen finansal hareketlerin incelenmesi sonucu kent genelinde bazı şüphelilerin hesap hareketleri tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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