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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta 195 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ta 195 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ta 195 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 195 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ta 195 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 195 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.E.E, C.E. ve B.K. tutuklandı, İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu uyuşturucunun kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu hap olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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