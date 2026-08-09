Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Rasim Özdenören Mahallesi Cancik Mağarası mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 10 arazöz, 6 ilk müdahale aracı ve 10 su ikmal aracı ile 85 personel sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın, kontrol altına alındı.



Bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

