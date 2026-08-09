Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Rasim Özdenören Mahallesi Cancik Mağarası mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 10 arazöz, 6 ilk müdahale aracı ve 10 su ikmal aracı ile 85 personel sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın, kontrol altına alındı.

        Bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çinli dev Türkiye yolunda
        Çinli dev Türkiye yolunda
        AYM’den evlenen kadınların nüfus kaydına ilişkin karar
        AYM’den evlenen kadınların nüfus kaydına ilişkin karar
        Trump: İran ile müzakereleri sessizce yürütüyoruz
        Trump: İran ile müzakereleri sessizce yürütüyoruz
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        Alina Boz anne oluyor
        Alina Boz anne oluyor
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        İsrail basını: Netanyahu Gazze planına şans vermeye hazır
        İsrail basını: Netanyahu Gazze planına şans vermeye hazır
        Dışarıdan getirilen çocuk sütünü hesaba yazdılar
        Dışarıdan getirilen çocuk sütünü hesaba yazdılar
        Tecil kolaylığında son 3 hafta
        Tecil kolaylığında son 3 hafta
        Türkiye'nin kuzeyi için sağanak uyarısı
        Türkiye'nin kuzeyi için sağanak uyarısı
        Dünyanın en garip iklimi: Yağmur yok ama hava hep nemli!
        Dünyanın en garip iklimi: Yağmur yok ama hava hep nemli!
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Fatih'te polise bıçaklı saldırı!
        Fatih'te polise bıçaklı saldırı!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Güney Koreli yayıncı Taksim'de ısrarlı takibe maruz kaldı!
        Güney Koreli yayıncı Taksim'de ısrarlı takibe maruz kaldı!

        Benzer Haberler

        40 dereceyi aşan sıcaklarda vatandaşlar serinlemek için tarihi çarşı ve cam...
        40 dereceyi aşan sıcaklarda vatandaşlar serinlemek için tarihi çarşı ve cam...
        Kahramanmaraş'ta Ağustos Fuarında Funda Arar konseri
        Kahramanmaraş'ta Ağustos Fuarında Funda Arar konseri
        Şarkıcı Funda Arar Kahramanmaraş'ta sahne aldı
        Şarkıcı Funda Arar Kahramanmaraş'ta sahne aldı
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk kurta...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk kurta...
        Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alın...
        Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alın...
        Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor