Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su ikmal aracı ile 27 personel ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 itfaiye aracı sevk edildi.

Kılavuzlu Mahallesi Davar Damı mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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