Kahramanmaraş'ta fabrikanın varil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir fabrikanın varil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.



Malik Ejder Mahallesi'nde bulunan fabrikanın varil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.







