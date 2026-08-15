Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta Filistin dayanışma standı açıldı

        Kahramanmaraş'ta Filistin dayanışma standı açıldı

        Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Filistin dayanışma standı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta Filistin dayanışma standı açıldı

        Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Filistin dayanışma standı açıldı.

        Kahramanmaraş Platformu tarafından açılan stantta yaşanan zulme dikkat çekildi.

        Yeşilay Şube Başkanı Adnan Alagöz, stantta Filistin temalı yağlı boya resimler, magnetler, tişörtler ve çantaların satışa sunulduğunu söyledi.

        İsrail'in çok sayıda suça karıştığını belirten Alagöz, masum kadınları ve yemek sırasında bekleyen çocukları dahi öldürdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Çocuklarla oyalayıp ayakkabı çaldılar
        Çocuklarla oyalayıp ayakkabı çaldılar
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta orman yangını kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta orman yangını kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ın Uyuz Pınarı geçmişten bugüne ilgi görüyor
        Kahramanmaraş'ın Uyuz Pınarı geçmişten bugüne ilgi görüyor
        Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Kahramanmaraş'ta 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Kahramanmaraş'ta 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Kahramanmaraş'ta biber salçası mesaisi başladı
        Kahramanmaraş'ta biber salçası mesaisi başladı