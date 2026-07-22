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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde su kuyusuna düşen çocuk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde su kuyusuna düşen çocuk, hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 yaşındaki İbrahim Ş, henüz bilinmeyen nedenle sulama kanalı yakınlarındaki su kuyusuna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç ekiplerince kuyudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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