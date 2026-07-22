Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde su kuyusuna düşen çocuk, hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 yaşındaki İbrahim Ş, henüz bilinmeyen nedenle sulama kanalı yakınlarındaki su kuyusuna düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerince kuyudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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