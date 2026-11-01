Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 01.11.2026 - 20:15 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 46 AAP 909 plakalı otomobil ile M.A.K. idaresindeki 24 ACG 067 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Karaömer Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.K. ile yanında bulunan S.K, Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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