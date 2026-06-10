Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde düzenlenen 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı.



Festival kapsamında Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından çelenk sunuldu.



Daha sonra Belgesel Film Yarışması'nda finale kalan belgesellerin gösterimleri ve söyleşiler yapıldı, ressam Hamdi Hidayetoğlu'nun "Figürler ve Şehirler" kişisel sulu boya sergisi açıldı.



Ardından Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Köse, festivalin Türkiye'nin belgesel dalında tek ve en uzun soluklusu olduğunu söyledi.



Safranbolu'nun belgesel serüveninin 1976'da Süha Arın'ın "Safranbolu'da Zaman" filmiyle başladığını belirten Köse, "Safranbolu için çok büyük önem arz ediyor. Belgesel film festivalinin Safranbolu'ya çok yakıştığını düşünüyorum. Festivalimiz 27 yıllık süreçte her geçen yıl belgesele daha yakışır içerikle devam ediyor." dedi.



İlk günkü etkinlikler Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde festival meşalesinin yakılması ve Safran Expres konseriyle sona erdi.



Belgesel film gösterimleri, sergiler, söyleşiler ve belgesel film atölyelerinin düzenleneceği festival 14 Haziran'da sona erecek.



Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye, "www.altinsafran.org" adresinden ulaşılabilir.

