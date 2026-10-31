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        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Karabük'te konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Karabük'te konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Milletin parasına, ekmeğine el uzatan, harama el uzatır ve onun cezası kesilir. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 21:52 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Karabük'te konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Milletin parasına, ekmeğine el uzatan, harama el uzatır ve onun cezası kesilir. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

        Karabük'ün Yenice ilçesinde partisinin Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Şen, gündemdeki konulara, savunma sanayisine ve 2028 hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesini vurgulayan Şen, şöyle devam etti:

        "Birileri milletin parasına, ekmeğine, harama el uzattı. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Kol kırılır yen içinde kalır yoktur bizde.' O kol kangrene gider, o kol kesilir. Öyle de olacak, bundan emin olun. Milletin parasına, ekmeğine el uzatan, harama el uzatır ve onun cezası kesilir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Mahkemelerimiz çalışıyor, 200'e yakın tutuklu var. Hukukta ne yazıyorsa cezası verilecek. Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesini görüyorsunuz. Biz bu süreçlere takılıp kalmayacağız, işimize bakacağız."

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        Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayisinde kat ettiği mesafeye dikkati çeken Şen, "Bir taraftan uzay çalışmamız var. Birkaç sene sonra Ay'a Türk uzay aracı inecek. Onu 15, 20, 30 yaşındaki genç yazılımcılarımız ve mühendislerimiz yapıyor. Savunma sanayisinde bazı noktalarda dünyanın çok ötesindeyiz. Yüzlerce kilometre ötedeki saldırı bataryasını daha radar sistemi harekete geçmeden köreltip vurabilen bir sistemimiz var. Türkiye'yi büyük felaketlerden koruyacak Çelik Kubbe mimarimiz de tamamlanıyor. TEKNOFEST gençliği 1 milyona yakın takımla bu çalışmaları yürütüyor ve gururumuz oluyor." diye konuştu.

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        Şen, saha çalışmalarına ve gelecek hedeflerine değinerek, "Terörle mücadelede 50 yıllık bir belayı, Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle defettik. O yüzden ona yeniden ihtiyacımız var. Yeniden seçmeliyiz, yeniden cumhurbaşkanımız olmalı. Anayasal bazı gereklilikler var biliyorsunuz. Onları meclisin yapacağını düşünüyoruz. Meclis 360 milletvekiliyle evet derse, bu oluyor. 2028'e bakacağız, 2029'a bakacağız. Cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı yapacağız, belediye başkanlarımız yollarına devam edecekler. Güçlü ve büyük Türkiye, terörden arındırılmış Türkiye ve bölge, yeniden, yeniden, yeniden tarih yazmaya devam edecek." diye konuştu.

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        Programda, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu ve belediye başkanları da konuşma yaptı.

        Karabük Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Şen, Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen Eğitime Destek Platformu koordinasyon toplantısına da katıldı.

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