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        Karabük'te 2 bin 155 uzman erbaş mezun oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 2 bin 155 uzman erbaş mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Karabük'te 2 bin 155 uzman erbaş mezun oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 2 bin 155 uzman erbaş mezuniyet sevinci yaşadı.

        Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilen 39. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, jandarma teşkilatının sahadaki "en keskin kılıcı" olan komandoların mezuniyet gururunu paylaşmaktan onur duyduğunu söyledi.

        Devletin bekasının, milletin huzur ve güvenliğinin ancak milletin bağrından çıkardığı kahraman vatan evlatlarının sarsılmaz iradesiyle teminat altında olduğunu belirten Çağatay, şunları kaydetti:

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        "187 yıllık köklü tarihiyle, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Jandarma Genel Komutanlığımız bugün terörle mücadeleden asayişe, sınır güvenliğinden siber suçlara kadar her alanda destanlar yazmaktadır. Bu destanın en vurucu en cesur ve fedakar kahramanları ise şüphesiz jandarma komandolarımızdır. Gideceğiniz görev yerlerinde, devletimizin şefkatli yüzü, hainlerin ve zalimlerin ise korkulu rüyası olacaksınız. Ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalandığı her karış toprakta, sizin ayak iziniz, sizin nefesiniz, sizin cesaretiniz yankılanacak. Unutmayın ki sizlerin arkasında dualarıyla sizleri zırh gibi saran yüce Türk milleti ve binlerce yıllık şanlı bir devlet geleneği vardır."

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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi de 39. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu'nu başarıyla tamamlayan 2 bin 155 uzman erbaşın Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı saflarında görev yapmaya hak kazandığını ifade etti.

        Konuşmanın ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ekibi gösteri sundu.

        Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı'nın dua etmesinin ardından geçiş töreniyle tamamlanan programın sonunda askerler aileleriyle buluştu.

        Törene, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Belediye Başkan Vekili Kazım Çamlı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve asker aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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