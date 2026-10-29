Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 29.10.2026 - 20:30 Güncelleme:
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
A.Ş. idaresindeki 06 VIF 05 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Kanyon Köprü girişinde A.E.B. yönetimindeki 78 AR 598 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 78 AR 598 plakalı otomobildeki E.U.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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