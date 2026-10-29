Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük ve Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Karabük ve Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Karabük ve Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Karabük ve Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Karabük ve Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Karabük'te Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü kutladı.

        Tören geçidinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Öğrencilerin gösterileri kutlamalara renk kattı.

        Şiirlerin okunmasıyla devam eden program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        REKLAM

        Zonguldak'ta ise Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında madenciler de kortejde yer aldı.

        Yer altındaki zorlu çalışma şartlarıyla bilinen madenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet için yürüdü.

        Madencilerin kortejdeki yürüyüşü, vatandaşların ilgisini çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Karabük Belediyesinden duygulandıran 29 Ekim videosu
        Karabük Belediyesinden duygulandıran 29 Ekim videosu
        Çetinkaya'dan Aydınlıkevler'de 15 yıllık soruna çözüm
        Çetinkaya'dan Aydınlıkevler'de 15 yıllık soruna çözüm
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mantar ararken ormanda kaybolan 2 kişi bulundu
        Mantar ararken ormanda kaybolan 2 kişi bulundu
        Karabük'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi
        Karabük'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi