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        Mantar ararken ormanda kaybolan 2 kişi bulundu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar aramak için gittikleri ormanda kaybolan 2 kişi ekiplerce bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Mantar ararken ormanda kaybolan 2 kişi bulundu

        Karabük’ün Safranbolu ilçesinde mantar aramak için gittikleri ormanda kaybolan 2 kişi ekiplerce bulundu.

        Sarıçiçek bölgesinde mantar aramak için ormana giden F.K. ve E.K’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Şahısların Safranbolu Kent Ormanı mevkiinden giriş yaptıkları öğrenen ekipler bölgede çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama tarama çalışmalarının ardından kaybolan şahıslar Sarıçiçek Göleti’ne yakın mevkiinde bulundu. F.K. ve E.K’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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