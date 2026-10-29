Mantar ararken ormanda kaybolan 2 kişi bulundu

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama tarama çalışmalarının ardından kaybolan şahıslar Sarıçiçek Göleti’ne yakın mevkiinde bulundu. F.K. ve E.K’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sarıçiçek bölgesinde mantar aramak için ormana giden F.K. ve E.K’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Şahısların Safranbolu Kent Ormanı mevkiinden giriş yaptıkları öğrenen ekipler bölgede çalışma başlattı.

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