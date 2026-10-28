KBÜ'de güvenlik birimlerine hızlı ulaşım için çağrı merkezi kuruldu

Yeni hattın, güvenlikle ilgili ihtiyaç ve durumların ilgili birime hızlı şekilde iletilmesine ve güvenlik hizmetlerinin koordineli yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Merkez kapsamında kullanıma açılan 8888 numaralı telefon hattı aracılığıyla ihtiyaç duyulan durumlarda Koruma ve Güvenlik Amirliği ile hızlı iletişim kurulabilecek.

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