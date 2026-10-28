Rakibi sahaya çıkmayan Karabük İdman Yurdu, kupada 4. tura yükseldi

Karabük İdman Yurdu Kulübü, karşılaşma öncesinde resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla taraftarlarını bilgilendirdi. Açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleştirilen müsabaka organizasyon toplantısına İskenderunspor kulüp temsilcisinin katılmadığı, ardından kulüp yetkilileriyle yapılan telefon görüşmesinde konuk ekibin karşılaşmaya katılmayacağının bildirildiği belirtildi.

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