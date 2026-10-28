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        Rakibi sahaya çıkmayan Karabük İdman Yurdu, kupada 4. tura yükseldi

        Karabük İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda rakibi İskenderunspor'un karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle hükmen 30 galip ilan edilerek 4. tura yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Rakibi sahaya çıkmayan Karabük İdman Yurdu, kupada 4. tura yükseldi

        Karabük İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda rakibi İskenderunspor'un karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle hükmen 30 galip ilan edilerek 4. tura yükseldi.

        TFF 3. Lig ekiplerinden Karabük İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig temsilcisi İskenderunspor ile eşleşti. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 15.00'te başlaması planlanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahaya çıkarken, konuk takım müsabakada yer almadı. Karşılaşmanın hakemi, İskenderunspor'un maça gelmemesi üzerine Karabük İdman Yurdu lehine hükmen galibiyet kararı verdi.

        Karabük İdman Yurdu Kulübü, karşılaşma öncesinde resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla taraftarlarını bilgilendirdi. Açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleştirilen müsabaka organizasyon toplantısına İskenderunspor kulüp temsilcisinin katılmadığı, ardından kulüp yetkilileriyle yapılan telefon görüşmesinde konuk ekibin karşılaşmaya katılmayacağının bildirildiği belirtildi.

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        Bu gelişmenin ardından Karabük İdman Yurdu, hükmen 30 galip sayılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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