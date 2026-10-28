Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri başladı
Karabük'te, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Giriş: 28.10.2026 - 16:12 Güncelleme:
Karabük’te, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Tören Yenişehir Atatürk Anıtı’nda düzenlendi.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen tören, katılımcıların anıt önündeki programıyla sona erdi.
Programa Karabük Valisi Çağatay Oktay ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
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