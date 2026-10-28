KBÜ'den beş akademisyen ScholarGPS'in dünyanın başarılı bilim insanları listesinde

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) beş akademisyen, uluslararası akademik derecelendirme kuruluşu ScholarGPS’in 2026 sonuçlarına göre "Yüksek Dereceli Bilim İnsanları" (Highly Ranked Scholars) listesinde yer aldı.

Karabük Üniversitesinden beş akademisyen, ScholarGPS’in 2026 değerlendirmesinde uzmanlık alanlarında dünya sıralamasında üst basamaklarda yer alarak "Yüksek Dereceli Bilim İnsanları" listesine girdi.

Araştırmacıların akademik üretkenliklerini, yayın sayılarını, atıf etkilerini ve çalışmalarının niteliğini değerlendiren platformun sonuçlarına göre, dünya genelindeki araştırmacıların en üst yüzde 0,05’lik diliminde bulunan bilim insanları arasında KBÜ öğretim üyeleri de yer aldı.

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Son beş yıllık akademik performans ve uzmanlık alanları esas alınarak yapılan değerlendirmede Prof. Dr. Okan Ünal yüzey modifikasyonu alanında dünya sekizincisi, Doç. Dr. Mahmut Polatcan liderlik alanında 13’üncü, Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç liderlik alanında 16’ncı, Prof. Dr. İsmail Esen titreşim alanında 18’inci ve Prof. Dr. Fatih Aydın kompozit malzemeler alanında 55’inci sırada yer aldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademisyenlerin uluslararası alandaki başarılarının üniversitenin bilimsel vizyonunu ortaya koyduğunu belirtti.

Akademisyenlerin dünya genelinde en üst yüzde 0,05’lik dilimde yer almasının gurur verici olduğunu ifade eden Kırışık, bunun bilim merkezli üniversite anlayışının bir göstergesi ve genç araştırmacılar için motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti. Kırışık, uluslararası bilim dünyasında üniversiteyi temsil eden akademisyenleri tebrik etti.

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ScholarGPS 2026 genel sıralamasında Karabük Üniversitesi Türkiye’de 29’uncu, dünya genelinde ise 1.289’uncu sırada yer aldı. Üniversite, 2022’den bu yana dünya sıralamasında 1.281 basamak yükseldi.

KBÜ ayrıca manyetik alan, liderlik ve dizel motor başta olmak üzere 24 uzmanlık alanında dünya genelinde ilk 100 kurum arasında yer aldı.