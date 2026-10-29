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        Çetinkaya'dan Aydınlıkevler'de 15 yıllık soruna çözüm

        Karabük Belediyesi tarafından Aydınlıkevler Mahallesi'nde 2011 yılından bu yana devam eden doğalgaz bağlantısı sorununu doğalgaz firması ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda çözüme kavuşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Çetinkaya'dan Aydınlıkevler'de 15 yıllık soruna çözüm

        Karabük Belediyesi tarafından Aydınlıkevler Mahallesi'nde 2011 yılından bu yana devam eden doğalgaz bağlantısı sorununu doğalgaz firması ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda çözüme kavuşturdu.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediyecilik anlayışlarının merkezinde hemşehrilerin ihtiyaçları olduğunu belirtti.

        Aydınlıkevler Mahallesi 501. Caddesi’nde 2011 yılından bu yana devam eden doğalgaz bağlantısı sorununu doğalgaz firması ile iş birliği içerisinde çözüme kavuşturduklarını ifade eden Çetinkaya, "Karabük’ümüzün her köşesinde vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Yıllardır bekleyen sorunların üzerine kararlılıkla gidiyor, ilgili kurumlarımızla birlikte kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi.

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        Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Bahattin Ceylan ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

        "501. Caddemizde doğalgaz bağlantısı uzun yıllardır çözüme kavuşmasını beklediğimiz konuların başında geliyordu. Mahalle sakinlerimizin bu konuda talepleri vardı. Belediye Başkanımız Özkan Çetinkaya’nın girişimleri ve KARGAZ ile yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir sorun çözüldü. Mahallemiz adına emeği geçen herkese, özellikle Belediye Başkanımız Özkan Çetinkaya’ya ve KARGAZ yetkililerine teşekkür ediyorum."

        Mahalle sakinleri de yıllardır bekledikleri doğalgaz bağlantısı sorununun çözüme kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çetinkaya'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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