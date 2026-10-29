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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 06:06 Güncelleme:
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        M.O.V. idaresindeki 34 ZK 2913 plakalı otomobil, Bostanbükü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.O.V'nin Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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